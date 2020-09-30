РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Жителей городского округа Люберцы от 8 до 17 лет приглашают принять участие в фотопроекте «Подмосковье в моментах», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организатором выступает «Юнармия» Подмосковья совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.

«Для участия в проекте необходимо до 25 октября прислать фото своих любимых мест Московской области на электронную почту: press-ynarmy-mo@mail.ru, обязательно приложить описание самого яркого момента, связанного с этим местом, и не забыть указать свои ФИО и город», - говорится в сообщении.

По итогам конкурса будет организована онлайн-выставка творческих работ, а лучшие работы будут отмечены ценными призами. Все конкурсанты получат памятные дипломы об участии в проекте.