РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Жители городского округа Люберцы могут воспользоваться горячей линией, посвященной проведению Всероссийских проверочных работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Горячая линия создана в Рособрнадзоре.

«Горячая линия работает для того, чтобы все желающие при необходимости могли задать вопросы или сообщить о проблемах или нарушениях при проведении ВПР. Для этого необходимо отправить сообщение на адрес электронной почты: vpr_info@obrnadzor.gov.ru», - говорится в сообщении.

Всероссийские проверочные работы завершатся 12 октября.