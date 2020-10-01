Разговоры о запуске в Москве речных пассажирских перевозок шли давно, но в этот раз, похоже, они максимально близки к осуществлению. В День города открылся после реконструкции Северный речной вокзал, который в первые же выходные посетили 20 тысяч человек. Есть все шансы, что в будущем он станет основой для запуска речных трамвайных маршрутов. О том, насколько эффективен такой вид общественного транспорта для Москвы и как он будет устроен, читайте в материале РИАМО.

Как в Стамбуле и Нью-Йорке

В ходе реконструкции Северного речного вокзала был не только обновлен его облик: капитально отремонтировали все причалы и расчистили речное дно. Благодаря этому вокзал способен принимать около 24 туристических речных судов в день. И вполне вероятно, что со временем он превратится в полноценный транспортный узел Москвы, где будут останавливаться речные трамваи – не только туристические, но и пассажирские.

В мегаполисах мира регулярные водные такси, трамваи и паромы курсируют уже давно и пользуются большой популярностью. В Стамбуле и Гонконге они и вовсе считаются одним из основных видов общественного транспорта. В Лондоне речные перевозки возродили в конце 90-х годов, а в Нью-Йорке с 2017 года заработали пять линий, причем к 2023 году сеть планируется расширить до семи из-за большого спроса.

Неудивительно, что в столичном департаменте транспорта тоже задумались о запуске водного транспорта — с постоянным расписанием, короткими интервалами, пересадками и едиными городскими билетами.

В 2018 году власти совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) разработали несколько маршрутов московского речного трамвая, а концепцию проекта поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Из них выделили два круглогодичных маршрута, которые эксперты признали наиболее удачными и потенциально востребованными. Их и планируется реализовать первыми, увязав с другими видами транспорта. Предполагается, что пассажиры смогут оплачивать проезд по городским тарифам, с помощью «Тройки», социальных карт и применением льгот.

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Первый речной маршрут

По расчетам Дептранса, первый маршрут — от парка «Фили» до Киевского вокзала — подойдет более чем для миллиона человек. Трасса проходит через четыре района — Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово. Там активно застраивают прибрежные жилые кварталы, так что вопрос доступного транспорта для местных жителей очень актуален.

В перспективе здесь появятся современные причалы, от которых каждые 4-10 минут будут отправляться комфортные речные трамваи. Пассажиры за 20 минут смогут добраться до «Сити», Кутузовского проспекта или ближайшей пересадки на метро. При этом поездки на речных трамваях будут обходиться без светофоров, а также не потребуют поиска мест для парковки.

Речной маршрут №1, согласно планам, объединит не только деловой центр Москвы, жилые и бизнес-кварталы, но и парки, а его конечной точкой станет транспортный узел Киевского вокзала.

При этом в рамках проекта город планирует поработать и над инфраструктурой: в частности, в одних местах будут модернизированы причалы, в других — к ним приблизят остановки наземного транспорта.

На причалах установят навесы, табло с расписанием и автоматы по продаже билетов. Совместно с комплексом ЖКХ и стройкомплексом Москвы также планируется организовать современные пешеходные набережные. Благодаря всему этому речные трамваи в Москве по уровню комфорта не будут уступать другим видам транспорта.

На очереди – Южный речной вокзал

Второй речной маршрут проложен на юге Москвы — от Новоданиловской набережной в Донском районе до Печатников. Это направление также активно застраивается: там возводится крупный жилой комплекс «Зиларт», также работает культурный центр «ЗИЛ» и новый парк развлечений «Остров Мечты» в Нагатинском затоне. При этом прибрежные кварталы зачастую удалены от метро.

Поэтому именно речной транспорт здесь может стать удачной альтернативной и улучшить транспортную доступность. Речные трамваи смогут связать берега Москвы-реки в местах, где между мостами большие расстояния.

Ключевой остановкой станет Южный речной вокзал — там тоже запланирована масштабная реконструкция.

Отдельный вопрос связан с тем, какие суда будут перевозить пассажиров. Столичные власти вместе со специалистами ВШЭ уже сформировали техзадание: была определена концепция московских речных трамваев, их вместимость, скорость и другие параметры.

Однако из-за пандемии Covid-19 проект на время «подвис». Тем не менее, 10 сентября заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что уже в ближайшее время варианты судов для речного общественного транспорта столицы будут вынесены на общественное обсуждение. Итоговый вариант определят с помощью голосования, а именем победителя, предложившего лучшую идею, назовут первое судно.

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Ледовый класс

Впрочем, как замечают скептики, вряд ли речные трамваи смогут курсировать по замерзшей Москве-реке зимой. А значит, ни о какой круглогодичной работе речи не идет?

Однако, как объясняют в судоходной компании «МосФлот», это большое заблуждение, ведь в центральной части города Москва-река практически не замерзает, а если ледяная корка и образуется, то она достаточно тонкая для того, чтобы по ней смогли пройти современные суда – теплоходы ледового класса.

Кстати, во времена СССР теплоходы по Москве-реке ходили, пока не встанет лед, а весной для прохода грузовых судов ледоколы освобождали реку ото льда. После распада СССР ледоколы перестали использоваться и объемы перевозок снизились. Прорыв произошел в конце «нулевых», когда современные суда Radisson Royal стали курсировать по Москва-реке в постоянном режиме.

А если Москва-река «встанет»

Впрочем, помимо льда, на пути речного транспорта есть еще одно возможное препятствие – пробки на Москве-реке из-за потенциального роста трафика.

Как объясняет директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов, реки – это те же транспортные пути общего пользования, как и автодороги.

«Нет никакой проблемы придумать несколько маршрутов и обеспечить их необходимым подвижным составом. Скорее всего, это должны быть пассажирские суда небольшой вместимости, около 20-30 человек, и довольно быстроходные. Однако станет неизбежным вопрос регулирования доступа к инфраструктуре общего пользования», — говорит эксперт.

По его словам, уже сейчас можно заметить, что количество туристических судов создает определенные трудности при проходе под мостами, где необходимо обеспечить безопасную дистанцию между судами.

Поэтому дополнительный трафик на регулярных маршрутах приведет к возникновению конфликтов с другими перевозчиками и частными судами – и, возможно, станет причиной заторов.

При этом на внутренних водных путях в России не предусмотрено каких-либо инструментов разделения транспортных потоков по их приоритету, как на дороге. Поэтому предстоит большая работа по совершенствованию федерального и регионального законодательства в этой области, добавил специалист.

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Альтернатива метро или транспорт выходного дня

Сайт мэра Москвы

В свою очередь, юрист, адвокат «Невской коллегии адвокатов» Андрей Алешкин уверен, что такой мегаполис, как Москва, должен располагать всем спектром пассажирских услуг – от глобальных, как метро и электрички, до локальных. Речному транспорту отведена скорее локальная роль, где счет будет идти не на миллионы, а на тысячи пассажиров.

Конечно, говорить о том, что речные трамваи спасут Москву от пробок и разгрузят метро, просто несерьезно. Но некоторые пассажиры действительно выиграют от дополнительной возможности добраться до нужного места не на обычном трамвае или автомобиле, а по реке, считает юрист.

«Чтобы я, как пассажир, воспринимал какую-либо транспортную систему как регулярную, мне нужен интервал максимум 10-15 минут», — говорит Алешкин.

Впрочем, власти озвучили интервал движения речных трамваев на будущих маршрутах в 4-10 минут, что вполне укладывается в эти ожидания.

Москва – не Венеция

Как отмечает независимый эксперт транспортной отрасли, кандидат экономических наук Леонид Хазанов, слабое место проекта – это то, что причалы и станции метро зачастую находятся довольно далеко друг от друга, а сами москвичи привыкли пользоваться личным транспортом и метро.

«Не стоит забывать о том, что Москва существенно отличается от Гонконга, Стамбула или Венеции. Речь идет о морских городах с совершенно иной, чем в Москве, планировкой. Там ряд оживленных районов расположен вдоль побережья, и туда действительно проще добраться на судне, чем на автомобиле, не рискуя попасть в пробку», — объясняет собеседник РИАМО.

Лондон, который берут в пример столичные власти, схож с Москвой, но степень извилистости Темзы меньше, чем у Москвы-реки, указывает он. Поэтому добраться до нужного пункта по главной водной артерии Лондона можно быстрее.

«Тем не менее, в летнее время речные трамваи могут быть удобны в выходные дни, когда москвичи смогут не спеша на них прокатиться и насладиться видами города», — заключил эксперт.

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