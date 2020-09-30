РИАМО - 30 сен. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы коронавирусной инфекции, при которых необходимо сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью, сообщает Газета.ru.

По его словам, основные признаки – одышка и кашель, которые проявляются сразу, а не через неделю после заболевания.

«Нужен врач, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки», — подчеркнул Мясников.

По его словам, что при наличии легкой формы коронавируса во время посещения медицинских учреждений, которые «представляют собой рассадник заразы», есть риск получить суперинфекцию, лечение которой будет крайне сложным.

На текущий момент в России зафиксировано свыше 1,17 миллиона случаев коронавируса. Выздоровело 958,2 тысячи пациентов, умерли 20,7 тысячи человек.

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30 СЕНТЯБРЯ

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