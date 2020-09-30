РИАМО - 30 сен. Ученики столичных школ, имеющие право на бесплатное питание, а также входящие в льготные категории, смогут получить продуктовые наборы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные школьники отправятся на каникулы с 5 по 18 октября. Таким образом, дети будут оставаться дома 16 дней. При этом в мегаполисе продолжат работать детские сады.

«Да, школьники из семей, которые относятся к льготным категориям и имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы», - сказала Ракова в интервью ТАСС.

Продуктовые наборы можно будет получить прямо в школе. Чтобы получить информацию о наборах, можно обратиться к классному руководителю.