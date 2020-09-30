РИАМО - 30 сен. Крупные заторы образовались в центре и на западе столицы, пробки достигли восьми баллов из десять возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Основные затруднения – в центре города и на западе Москвы. Станет полегче только после 20:00», – говорится в сообщении.

При этом вылетные магистрали города едут спокойно. Нет сильных затруднений в движении транспорта на Каширском, Варшавском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 20:00 прогнозируется снижение заторов до семи баллов. В 21:00 – до пяти. Освободятся дороги в районе 22:00.