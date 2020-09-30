РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. 178 юношей из подмосковного Красногорска отправятся служить в Вооруженные силы РФ осенью нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Осенняя призывная кампания стартует в России 1 октября и закончится 31 декабря.

«В этом году ряды Вооруженных сил РФ пополнят 178 новобранцев из горокруга Красногорск», - сказал военный комиссар по Красногорску полковник Владимир Баландин.

По его словам, количество призывников увеличилось по сравнению с осенью прошлого года на 38 человек.

«Уверен, что совместно с руководством округа, сотрудниками федеральной миграционной службы, министерства внутренних дел выполним план призыва», - подчеркнул Баландин.

Призывники поступят для прохождения службы во все без исключения рода и виды войск: Сухопутные войска, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения и другие, а также в органы государственной власти - Национальную гвардию и МЧС.

«Все мероприятия призыва проводятся при строгом соблюдении ограничительных мер, предусмотренных эпидемиологической ситуацией», - заключается в сообщении.