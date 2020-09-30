РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Слабослышащие жители Люберец в любое время суток могут заказать социальное такси, лекарственные препараты, вызвать скорую помощь и многое другое с участием диспетчерской службы для глухих, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Ее специалисты готовы прийти на помощь инвалидам по слуху на безвозмездной основе, без выходных и праздничных дней. Операторы, владеющие жестовым языком, осуществляют перевод поступившей от инвалидов текстовой или жестовой информации в голосовую и обратно в текстовую или жестовую для ее передачи глухому человеку», - говорится в сообщении.

Чтобы связаться с оператором диспетчерской службы, можно отправить СМС-сообщение на номер: 8(903)177-18-29; позвонить по телефону: 8(800)707-11-62 (круглосуточно); отправить сообщение по электронной почте на адрес: osz@zabota365.ru; отправить сообщение через интернет-мессенджер на адрес: Skype/ooVoo/Camfrog, сделать видеозвонок на аккаунт zabota99; написать в Telegram: zabota99.

В Подмосковье сегодня проживают более 15 тысяч инвалидов по слуху. Ежегодно диспетчерская служба оказывает им более 3 тысяч услуг.