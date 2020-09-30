РИАМО - 30 сен. В столице и по всей стране с начала осени отмечается рост новых случаев коронавирусной инфекции среди детей, поэтому в Москве приняли решение отправить детей единовременно на каникулы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные школьники отправятся на каникулы с 5 по 18 октября. Таким образом, дети будут оставаться дома 16 дней.

«На фоне общего увеличения новых случаев Covid-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников», - сказала Ракова в интервью ТАСС.

Она также подчеркнула, что срок каникул в 16 дней был выбран неслучайно — это чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней. По словам заммэра, эти каникулы для 64% школьников города являются плановыми, только они увеличатся на одну неделю.

В столице также рекомендовали направить на каникулы учеников частных и федеральных школ. Колледжи, как и вузы, имеют возможность сочетать лекционную часть программы, в том числе в онлайн-формате, с удобным графиком практических занятий. Они смогут сами определить режим работы на этот период.

«Что касается допобразования — кружки и секции на время каникул работать не будут. Но при желании ребят в них могут быть организованы онлайн-активности», - заключила Ракова.

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30 СЕНТЯБРЯ

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