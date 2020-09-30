РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Тематическая выставка «Золотая пора жизни» пройдет 1 октября в библиотеке Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Она будет работать один день – с 11:00 до 19:00. Выставка рассчитана на посетителей любого возраста. На экспозиции будут представлены книги с фронтовыми стихами и прозой, а также творчеством российских поэтов – Л. Рубальской, А. Дементьева», – говорится в сообщении.

Кроме того, на выставке можно ознакомиться с литературой о здоровом образе жизни. Всего в этот день будет представлено более 10 изданий. Любую понравившуюся на выставке книгу можно оформить во временное пользование и почитать дома.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Космонавтов, дом №36.

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