РИАМО - 30 сен. С 9 по 13 ноября в Москве на территории Центра международной торговли, а также на базе цифровой платформы Global Retail Week состоится VI международный бизнес-форум «Неделя ритейла», говорится в сообщении пресс-службы организаторов форума.

Это ключевое отраслевое мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного ритейла.

«В этом году форум впервые пройдет в офлайн и онлайн форматах, что значительно расширяет возможности для участия – присоединиться к онлайн-событиям «Недели ритейла» могут все желающие как из России, так и из других стран», – говорится в сообщении.

В этом году запланирована обширная пятидневная деловая программа на двух языках – русском и английском с синхронным переводом.

Участников ждут десятки конференций, круглых столов и вебинаров, где выступят главные эксперты розничной торговли и представители власти.

В классическом формате в Центре международной торговли мероприятия форума пройдут 9 и 10 ноября. Также будет организована виртуальная отраслевая выставка Virtual Retail Week Expo, демонстрирующая передовые разработки и технологии в области торговли и предоставления услуг.

Форум ежегодно собирает федеральные и региональные розничные сети, e-commerce ритейл, FMCG, IT и сервисные компании, поставщиков оборудования, банки и телеком, руководителей органов власти в сфере потребительского рынка, отраслевые объединения ритейлеров, производителей и других участников рынка ритейла.