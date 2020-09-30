РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. В стационарном отделении Люберецкой областной больницы в поселке Красково начал работать новый кабинет компьютерной томографии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«КТ-аппарат будет применяться для проведения диагностики пациентам, поступающим на лечение в стационарное отделение. Компьютерная томография является одним из основных способов исследования органов грудной клетки и позволяет на ранней стадии выявлять опасные заболевания, в том числе вирусную пневмонию», - сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

В настоящее время КТ-кабинет функционирует на базе инфекционного отделения. Диагностика проводится пациентам в стационарных условиях в две смены. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.