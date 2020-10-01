РИАМО - 1 окт. Жителям пятиэтажки на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, где весной произошел взрыв газа, начнут вручать ключи от восстановленных квартир с четверга.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ключи от квартир восстановленного дома вручат заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

Глава округа отметил, что из 80 квартир данного дома 40 были построены заново.

Четвертого апреля 2020 года в квартире пятиэтажного дома №31 по улице Гагарина в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. При обрушении стен и перекрытий дома погибли три человека, пять пострадавших были госпитализированы.

Подмосковное правительство постановило направить 6,4 миллиона рублей на выплаты жителям дома, которые потеряли свое имущество в результате ЧП.