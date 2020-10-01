РИАМО - 1 окт. С четверга заканчивается сезон работы всех 23 фонтанов на столичной ВДНХ, специалисты приступят к работам по их консервации к зиме, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Будет произведен слив воды, чаши промоют, демонтируют насадки и установят заглушки, снимут шаровые краны и светильники, прочистят водозаборное оборудование и продуют трубопроводы», – говорится в сообщении.

Зимой на фонтанах проведут плановое обслуживание насосного и электромеханического оборудования в рамках подготовки к следующему сезону.

Третий сезон посетителей выставки радовали обновленные 14 фонтанов Центральной аллеи и знаменитый фонтан «Золотой колос».

Новинками лета этого года на территории ВДНХ стали фонтаны у павильона №14 Республики Азербайджан и сухой фонтан у павильона №31 «Геология», разработанный по проекту французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена.​