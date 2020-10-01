РИАМО - 1 окт. В четверг пройдет 126-е заседание Московской областной думы, на нем будут рассмотрены несколько вопросов, в том числе о недропользовании, а также рассмотрят проект закона о региональном омбудсмене, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

«Среди вопросов, внесенных в повестку: о внесении изменения в постановление Московской областной думы от 10 ноября 2016 года №24/6-П «Об утверждении состава экспертного совета при Московской областной думе»; о проекте закона Московской области «Об уполномоченном по правам человека в Московской области», - говорится в сообщении.

Также на заседании планируется обсудить вопрос о внесении изменения в закон региона «О Московской областной думе», планируется изменить регламент по заслушиванию ежегодного отчета губернатора региона.

Кроме того, на заседании регионального парламента с докладом выступит начальник департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу Мечислав Савицкий. Он расскажет о деятельности департамента в текущем году и планах на следующий год.​