РИАМО - 1 окт. С четверга Московский зоопарк переходит на сокращенный график работы, теперь он будет работать для посетителей с 09:00 до 19:00, сообщается на официальной странице зоопарка в соцсети Instagram.

«Световой день продолжает уменьшаться, и мы вынуждены сократить время работы зоопарка. С 1 октября заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 9 утра до 19 вечера, кассы закрываются в 18 часов», – уточняется в сообщении.

Гостей зоопарка предупредили, что сейчас большинство животных гуляет на улице только потому, что погода в городе пока хорошая.

Некоторые теплолюбивые обитатели зоосада уже поселились в теплые помещения, но их все равно можно увидеть во внутренних вольерах.