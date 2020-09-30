РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 сен. В подмосковном Красногорске живут почти 70 тысяч детей, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина в эфире радиостанции «Радио 1».

Хаймурзина в среду стала первым гостем нового проекта радиостанции «Первые лица». Речь в эфире идет о личной жизни и карьере женщины-руководителя.

«Мы недавно посчитали с управлением образования, у нас почти 70 тысяч детей в Красногорске – в возрасте до 11 класса», – сказала Хаймурзина.

Она отметила также, что Красногорск является привлекательным для молодых активных жителей. Здесь хорошая роза ветров, практически отсутствуют вредные производства, сохранено много зелени внутри округа.