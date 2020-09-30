РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Подмосковный Красногорск не планируют присоединять к столице, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в среду стала первым гостем нового проекта радиостанции «Первые лица». Ведущая задала главе муниципалитета вопрос, не может ли округ стать частью Москвы, ведь территориально он расположен практически внутри столицы.

«Думаю, пока мы находимся у власти, этого не случится. Знаю, что у половины жителей микрорайона Митино в графе «Место рождения» написано: деревня Митино Красногорского района. Мне, как главному администратору, гораздо более симпатичен процесс возвращения земель в родное лоно», – сказала Хаймурзина в эфире радиостанции «Радио 1».

Она отметила, что территория Красногорска, где ранее развивались совхозы, за несколько десятилетий превратилась в современный мегаполис.

«Красногорск – самый нестатичный город в Подмосковье и один из самых нестатичных в России. Округ развивается. Много людей выбирают его как место жительства, чтобы связать свою жизнь с Красногорской землей, рожать здесь детей», – подчеркнула Хаймурзина.

Глава муниципалитета добавила, что в роддоме Красногорска на днях приняли 2020-е роды. На эту же дату прошлого года в Красногорске появилось на свет менее 2 тысяч детей. Красногорский роддом выбирают для себя в том числе и жительницы Москвы.

«В Красногорске проживает очень много семей молодых москвичей. К нам приезжают жить много людей из других регионов. Это люди, которые ищут более высокого качества жизни, и мы его стараемся задавать», – подчеркнула Хаймурзина.