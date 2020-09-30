РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Порядка 50 вопросов прислали жители подмосковного Красногорска главе округа Эльмире Хаймурзиной в эфир радиостанции «Радио 1», сообщила ведущая проекта «Первые лица».

Хаймурзина в среду стала первым гостем нового проекта «Первые лица» радиостанции «Радио 1».

«На наш номер в мессенджере WhatsApp пришло около 50 вопросов. В наших соцсетях жители тоже оставляли свои вопросы и комментарии», – сказала в эфире ведущая.

По ее словам, большой блок вопросов касался строительства новых жилых комплексов: когда построят школу или детский сад, откроют поликлинику и пункт полиции.

«Мы знаем почти все проблемные точки. Для меня строительство социальных объектов – это один из главных приоритетов в работе. У нас есть целый перечень бюджетного строительства – то, что мы строим вместе правительством Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что все вопросы социальной сферы в еженедельном режиме обсуждают на оперативных совещаниях в администрации округа.

Все поступившие вопросы передали главе муниципалитета.