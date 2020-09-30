РИАМО - 30 сен. На очередном заседании Московской городской думы утвержден новый состав комиссии по монументальному искусству, в него вошли 15 человек, передает корреспондент РИАМО.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что в состав комиссии не входят депутаты. В ней состоят только представители творческой интеллигенции.
«Именно эксперты оценивают все предложения по возведению памятников монументально-декоративного искусства городского значения, поступающие от граждан, организаций и органов власти. И только после этого решение выносится на заседание думы. Этот механизм уникальный, аналогов в других регионах и даже мире нет», - сказал Шапошников.
В состав комиссии вошли 15 человек — Константин Аверьянов, Сергей Андрияка, Евгений Богатырев, Игорь Бурганов, Галина Ведерникова, Галина Волкова, Игорь Воскресенский, Татьяна Гук, Олег Закоморный, Сергей Иванов, Валерий Перфильев, Сергей Половинкин, Елена Соловьева, Алексей Тихонов, Александр Школьник.
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