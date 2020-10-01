РИАМО - 1 окт. Во всех субъектах Российской Федерации с четверга начнется осенний призыв в ряды Вооруженных сил страны, военные комиссариаты Московского региона полностью готовы к приему призывников, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Во всех военных комиссариатах (региона – ред.) развернуты посты барьерного контроля, организована работа дезинфекционных групп. Получено необходимое количество тест-систем для определение вирусных заболеваний», - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице и Московской области все военные комиссариаты и сборные пункты обеспеченны медимуществом, а также средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими растворами.

На сборных пунктах региона также проведена обработка контрольно-пропускных пунктов, лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовых, прилегающей территории. Всего обработано более 100 тысяч квадратных метров.

В осенний призыв в российские войска планируется направить 128 тысяч человек. Призыв будут проводить с учетом опыта, полученного в ходе весенней кампании, и реализации мер, исключающих проникновение Covid-19 в Вооруженные силы РФ.

Из-за коронавируса в этом году были сдвинуты сроки весеннего призыва. Призывные комиссии в стране начали свою работу с 12 мая, а отправки на военную службу начались с 20 мая. Всех призывников тестировали на коронавирус. Всего в ходе отправок провели свыше 162 тысяч экспресс-тестов.​

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