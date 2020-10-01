РИАМО – 1 окт. По распоряжению правительства РФ с четверга государственным служащим увеличили зарплаты на 3%, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», - говорится в распоряжении.

Увеличение зарплаты касается работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов.

Кроме того, заработная плата выросла у представителей гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.​

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