РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Со среды стационар №3 Люберецкой областной больницы возобновил прием пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе протекающей в тяжелой форме, сообщил главный врач медучреждения Дмитрий Семенцов.

«С началом осени ежегодно отмечается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В текущем эпидсезоне существует вероятность сочетания сезонных заболеваний и коронавируса. В связи с этим в областных медицинских организациях предпринимаются меры для того, чтобы не смешать пациентов с гриппом и ОРВИ с пациентами с коронавирусной инфекцией. Именно поэтому сегодня открыли стационар №3 в Краскове», - пояснил Семенцов.

Он добавил, что экстренную и плановую медицинскую помощь по таким профилям, как: хирургия, травматология, неврология, кардиология, онкология, эндокринология, отоларингология, челюстно-лицевая хирургия и терапия жители округа могут получить в стационарных отделениях №№1 и 2.

Между тем, в офтальмологическом отделении стационара в Краскове продолжается прием больных по основному профилю. Во время оказания плановой и экстренной помощи здесь исключены пересечения потоков пациентов с признаками инфекционных заболеваний. Пациенты с патологией по урологическому и гинекологическому профилям будут госпитализированы в другие лечебные учреждения Московской области.

Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

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