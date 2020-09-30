РИАМО - 30 сен. Басманный суд Москвы в среду избрал меру пресечения сотруднику Московской государственной академической консерватории имени Чайковского Илье Чалых, которого обвиняют в убийстве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей — отказано», - отметил собеседник агентства.

Чалых обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Он останется под стражей до 29 ноября 2020 года.

По данным СМИ, его обвиняют в убийстве пианиста Никиты Куклина. В конце августа 2019 года Куклин был найден мертвым в квартире Чалых. Изначально было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, только в сентябре этого года дело переквалифицировали в убийство. До этого Чалых находился под подпиской о невыезде.