РИАМО - 30 сен. В Москве приступили к возведению временной дороги для обеспечения реконструкции путепровода через железнодорожные пути на Дмитровском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Мы приступили к возведению временного путепровода для обеспечения реконструкции основного путепровода через железнодорожные пути на Дмитровском шоссе», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что его строительство поможет обеспечить пропускную способность магистрали на время работ.

«Движение будет организовано по пяти полосам. Реконструкцию планируем завершить к концу 2022 года», – сказал Загрутдинов.

В настоящее время строители приступили к возведению опор. Всего будет пять опор путепровода. В процессе работ планируется реконструкция съездов между Дмитровским шоссе и улицами Валаамская, линии Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом.

На путепроводе будут оборудованы тротуары, шириной четыре метра, установлены шумозащитные и грязезащитные экраны, автоматическая противогололедная система, центральный и боковые барьерные ограждения.