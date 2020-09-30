РИАМО - 30 сен. Пользователям мессенджера Telergam разрешат комментировать посты, опубликованные в каналах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас эту функцию тестируют в Beta-версии мессенджера на операционной системе Android. Комментарии к постам базируются на функции привязки чата к каналу.

«Чтобы активировать комментарии, нужно привязать чат к каналу. Пользователь, оставляющий комментарий к записи, пишет сообщение в чат, не вступая в него», – уточняется в сообщении.

Однако в том случае, если в чате запрещено отправлять сообщения, медиа-контент, работает медленный режим, то комментарии будут ограничены.