РИАМО - 30 сен. Пассажиры АО «Центральная ППК» смогут бесплатно прочитать книги Изабель Гиллис, Эми Хармон, Дэнни Грегори, Фэнни Флэг, Бориса Акунина, Даршини Дэвида, Лайфхакер и еще почти ста авторов, которые стали новинками в электронной библиотеке, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В октябре на полках электронной библиотеки компании появится книга Изабель Гиллис «Cozy. Искусство всегда и везде чувствовать себя уютно», которая поможет сделать комфортной любую неудобную ситуацию, зарядит душевным теплом и стойкостью», – уточняется в сообщении.

В книге финансового аналитика, ведущей BBC и Sky News Дарсини Дэвид «Доллар всемогущий. Как работает экономика глобализованного мира» можно узнать, как именно функционирует наш мир, кто на самом деле обладает властью, и как она влияет на нас.

Кроме того, ЦППК представит подборку новых книг про воспитание детей: «Подростки», «Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения», «Как любить ребенка».

Книги «Скетч на завтрак: Сотня способов добавить в жизнь творчества, даже если времени нет совсем» и «Лайфхакер. 55 светлых идей по улучшению себя и своей жизни» помогут поднять настроение.

Для получения доступа к мобильной библиотеке нужно установить мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». В разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из электронных или аудиокниг.

Цифровую библиотеку ЦППК создали вместе с сервисом «ЛитРес». Приложение «Расписание и билеты ЦППК» доступно в AppStore и Google Play.