РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Депутаты подмосковных Люберец утвердили треть состава Общественной палаты городского округа 4-го созыва, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду в администрации городского округа состоялось заседание совета депутатов в режиме видеоконференцсвязи. Его провел председатель Сергей Антонов. Антонов сообщил вопросы повестки, один из которых касался утверждения членов Общественной палаты городского округа Люберцы 4-го созыва.

«Сегодня депутатам представлен на рассмотрение список второй трети состава. Последнюю треть утвердит Общественная палата Московской области», – сказал заместитель руководителя рабочей группы по формированию муниципальных общественных палат Московской области Петр Ульянов.

Он поименно озвучил каждую из 15 кандидатур, среди которых – представители религиозных организаций, средств массовой информации округа. Депутаты проголосовали единогласно за все кандидатуры.

Остальные вопросы повестки касались внесения изменений в решение совета депутатов о бюджете на 2020 год, а также о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа.

Докладчик по этим вопросам, заместитель главы администрации округа Нина Забабуркина пояснила, что, в частности, внесение изменений в решение депутатов о бюджете вызвано, в том числе, изменением параметров государственных программ.

«Доходная часть бюджета увеличивается примерно на 50 миллионов рублей, расходная – более чем на 68», – добавила она.

По словам председателя Совета депутатов Сергея Антонова, ранее эти вопросы обсуждались на заседаниях профильных комиссий. По каждому из них депутаты проголосовали единогласно.