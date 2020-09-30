РИАМО - 30 сен. Певица Алла Пугачева после появления слухов о разводе с артистом Максимом Галкиным выложила в Instagram отрывок своей песни, который был посвящен мужу, сообщает Газета.ru.

71-летняя певица сняла видео, на котором она идет по осеннему саду и поет про Галкина.

«И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет. Понятно?» – спела Пугачева.

Галкин также уже высказывался по поводу слухов о разводе с Пугачевой. Он опубликовал в сети фотографию с женой и написал «Не дождетесь».