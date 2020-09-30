РИАМО - 30 сен. В среду в поселке Развилка на территории Ленинского городского округа состоялось открытие двух детских садов на 240 мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Дошкольные учреждения располагаются на территории жилого комплекса «Римский квартал». В детсады уже зачислены 163 ребенка.

«На сегодняшний день потребность развивающегося микрорайона в дошкольном образовании полностью удовлетворена, и даже с профицитом. Это значит, что мы сможем частично разгрузить очередь в дошкольные учреждения по округу в целом», – сказал глава муниципалитета Алексей Спасский.

В открывшихся детсадах создали также новые рабочие места для жителей Ленинского округа. В каждом корпусе есть полностью оснащенный пищеблок, медицинский кабинет и прачечная. В зданиях детских садов создали безбарьерную среду.

В ближайшее время откроют еще один большой детский сад на 360 мест, который располагается в жилом комплексе «Пригород Лесное».