РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Представители Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» положительно оценили работу сотрудников полиции в спецприемниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Общественники в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетили изолятор временного содержания и специальный приемник МУ МВД. Основная цель мероприятия - проверка условий содержания находящихся в изоляторе граждан и соблюдения их прав.

«Члены Общественного совета пообщались с гражданами, содержащимися в спецприемнике, жалоб на условия содержания или неправомерные действия сотрудников полиции не поступило. Правозащитники отметили чистоту и порядок в камерах, ИВС и спецприемнике. По результатам проверки правозащитники оценили работу сотрудников положительно», - говорится в сообщении.

В ходе проверки общественники ознакомились с режимом и условиями содержания в изоляторе временного содержания (ИВС), уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания, ежедневных прогулок.