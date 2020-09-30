РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. При пожаре в квартире жилого дома на Тепличной улице Подольска пострадал один человек, в настоящее время возгорание ликвидировано, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Сообщение о пожаре в квартире дома №9 по улице Тепличной поступило в 15:54 среды. Огнеборцы локализовали возгорание в 16:30.

«Ликвидацию открытого горения провели в 16:35, полную ликвидацию пожара – в 17:13. В результате возгорания пострадал один человек. 24 человека эвакуировали, среди них трое детей, а также девять человек были спасены. Площадь пожара составила 14 квадратных метров», – сказал сотрудник.

Он отметил, что в тушении принимали участие пять единиц техники и 28 человек.