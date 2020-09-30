РИАМО - 30 сен. Первого октября отмечается Международный день музыки, его решили отпраздновать подмосковные школы искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«По уже сложившейся традиции детские школы искусств Подмосковья посвящают празднику различные музыкальные мероприятия – концерты, творческие встречи <...> мастер-классы, семинары, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой», – говорится в сообщении.

К примеру, детская школа искусств «Березка» в Коломенском округе представит представит викторину по мелодиям из кинофильмов, детских мюзиклов и мультфильмов в рамках онлайн-проекта «Здравствуй, музыка!»

Преподаватели Петрово-Дальневской школы искусств» проведут онлайн-концерт «Играют преподаватели». В мероприятии примут участие лауреаты международных и всероссийских конкурсов, которые исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

В зале детской музыкальной школы № 3 в Серпухове пройдет музыкальная гостиная «Посвящение в юные музыканты». Первоклассники продемонстрируют свои первые результаты.