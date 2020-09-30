РИАМО - 30 сен. Серпуховский историко-художественный музей представит художественно-философский выставочный проект «Мир, сотворенный заново», его откроют для гостей 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Искусство конца XIX – начала XX веков впервые будет представлено в таком масштабе в региональном музее. Поэтому жителям и гостям Московской области предстоит уникальная возможность получить особенные эмоции и художественные впечатления от творчества выдающихся мастеров этого периода», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В проекте представят 87 шедевров из семи музеев страны. Большую часть выставки «Мир, сотворенный заново» составляют произведения из собраний российских региональных музеев.

Экспозиционное пространство поделят на семь тематических разделов – от первозданного хаоса до мира, измененного человеком.

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