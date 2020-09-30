РИАМО – 30 сен. Разрешение на ввод в эксплуатацию получили два корпуса жилого комплекса «Бунинские Луга», расположенного около деревни Столбово в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Специалисты комитета продолжают контроль за строительством жилого комплекса в Столбове. К проверкам на регулярной основе привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), проводятся лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполняемых работ и применяемых стройматериалов», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

ЖК «Бунинские луга» – проект комплексного освоения территории. Здесь предусмотрена квартальная застройка с необходимой социальной инфраструктурой.

В ЖК работает школа на 1,1 тысячи учеников и детсад на 150 мест. Рядом с комплексом расположены Потаповские пруды и Бутовский лесопарк, где можно отдыхать, гулять и заниматься спортом.