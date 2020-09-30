РИАМО - 30 сен. Зюзинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней москвички, ее обвиняют в жестоком обращении с животным, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«По версии следствия, 6 июня 2020 года злоумышленница, находясь в общественном месте, около дома 19 по улице Каховка, имея умысел на жестокое обращение с животным, из хулиганских побуждений причинила телесные повреждения собаке породы йоркширский терьер по кличке Кузьма», – говорится в сообщении.

Обвиняемая схватила собаку за поводок, подняла над землей и несколько раз с силой ударила об асфальт. От полученных повреждений собака умерла.

Уголовное дело в отношении 38-летней женщины направят в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.