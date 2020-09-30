РИАМО - 30 сен. С начала года в рамках борьбы с нарушениями земельного законодательства в Москве демонтировали 1130 незаконно возведенных объектов общей площадью 490 тысяч квадратных метров, что на 26% превышает показатели прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Так, 26% из общего количества демонтированных объектов составили объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 21% – промышленные и складские постройки, 14% – гаражные строения, 5% – автомойки, автосервисы и шиномонтажи.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество демонтированных объектов самостроя выросло на 26%. При этом число добровольно демонтированных объектов увеличилось более чем в два раза, что свидетельствует о повышении эффективности диалога между ведомством и предпринимателями», – сказал глава Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, борьба с незаконными постройками помогает освободить доступ к местам общего пользования, благоустроить свободную территорию, а также обеспечить безопасность окружающих.