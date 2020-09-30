РИАМО - 30 сен. В сентябре по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области 286 дорожных объектов приведены в порядок, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Инспекторы продолжают проверки содержания придорожных объектов на территории Подмосковья.

«Основные из них: ненадлежащее содержание обочин дорог, кюветов и иных элементов, наличие ям, ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий, несвоевременная очистка урн, наличие свалок и навалов мусора на объектах транспортной инфраструктуры, нарушения целостности дорожных ограждений», - сказал Главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.​

Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Волоколамский (32), Луховицы (24), Коломенский (23), Рузский (20), Клин (18), Балашиха (18), Подольск (17), Воскресенск (13), Одинцовский (12).