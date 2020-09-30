РИАМО - 30 сен. Спортивный фестиваль пройдет 3 октября на территории Дворца водных видов спорта «Руза», его посвятят Всероссийскому дню ходьбы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортивный фестиваль в Рузе 3 октября продолжит череду мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню ходьбы. Он соберет всех тех, кто любит совмещать прогулки по живописным местам Подмосковья с занятиями спортом», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

К участию допустят людей различных возрастов: от 5 до 54 лет для женщин и до 59 лет для мужчин. В программе фестиваля заявлена общая разминка, после которой начнется соревнование, по окончании которого всех участников наградят памятными призами.

«Одна из главных целей подобных мероприятий – не состязание, а демонстрация доступности и пользы спортивной ходьбы», – подчеркнул Терюшков.