РИАМО - 30 сен. Детская школа искусств № 58 имени М.И. Глинки на юго-востоке Москвы готовится к вводу в эксплуатацию, ее возводят на улице Гурьянова, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В общей сложности на строительстве школы искусств в Печатниках проведено 11 инспекционных проверок, выдано семь предписаний об устранении нарушений», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что к проверкам привлекались специалисты центра экспертиз. Специалисты ведут итоговую проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ, которая завершится в октябре.

В здании разместят двухсветный зрительный зал на 300 мест, классы музыкальной литературы, сольфеджио, хоровых занятий на 40 человек, зал хореографических занятий и ритмики.