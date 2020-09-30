РИАМО - 30 сен. В Российской Федерации могут ввести дополнительные ограничения из-за новой коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Как отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в ведомстве готовы к решительным мерам в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в РФ.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — подчеркнула Пшеничная.

На сегодняшний день в стране выявили свыше 1 миллиона случаев заражения Covid-19. Также РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса.

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Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Роспотребнадзоре допустили введение дополнительных ограничений из‑за коронавируса. Все зависит от динамики заболеваемости.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 230 человек.