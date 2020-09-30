РИАМО - 30 сен. Главный редактор сайта Cosmopolitan Екатерина Великина рассказала, что ее 16-летнего сына незаконно задержали и ограбили полицейские, сообщает Газета.ru.

По словам Великиной, инцидент произошел около станции метро «Шаболовская». 16-летний юноша шел по улице и курил. К нему подошли стражи порядка и потребовали остановиться. Затем они обыскали школьника и взяли у него 8 тысяч рублей, которые предназначались на оплату репетиторов.

«Прессовали (сына – ред.) минут 10, забрали 8 тысяч и сказали: «Без обид, мы тебя не видели». У меня трясутся руки. Хочу огласки», — написала Великина на своей странице в соцсети Facebook.

Женщина написала заявление в полицию. Личности сотрудников правоохранительных органов удалось установить.

«Вычислили этих сотрудников. К нашему приезду они были в штатском. Заявили, мол, поймали подростка, думая, что это закладчик. Провели беседу и отпустили. А деньги якобы не забирали», — добавила журналистка.

Юноша своих обидчиков опознал. Однако момент передачи денег доказать не удалось, так как в этом месте не было камер видеонаблюдения.​