РИАМО - 30 сен. Первого октября закончится сезон работы всех 23 фонтанов на ВДНХ в Москве, специалисты начнут работы по их консервации к зиме, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Будет произведен слив воды, чаши промоют, демонтируют насадки и установят заглушки, снимут шаровые краны и светильники, прочистят водозаборное оборудование и продуют трубопроводы», – говорится в сообщении.

Зимой специалисты проведут плановое обслуживание насосного и электромеханического оборудования фонтанов в рамках подготовки к следующему сезону.

Третий сезон гостей ВДНХ радовали обновленные 14 фонтанов Центральной аллеи и знаменитый фонтан «Золотой колос», который не работал около 30 лет до проведения реставрационных работ в 2018 году.

Новинками лета-2020 стали фонтаны у павильона №14 Республики Азербайджан и сухой фонтан у павильона №31 «Геология», разработанный по проекту французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена.