Шансон или хард‑рок: какая ты музыка?
10 вопросов | Пройден 4 раза
1 октября – Международный день музыки. Пройди тест РИАМО и узнай, на какой музыкальный жанр ты похож.
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (1/0)
Кем ты хотел стать в детстве?
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (2/0)
В какой одежде тебе комфортнее всего?
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
Чаще всего на мне крутые кроссовки и худи оверсайз
Как правило, обычные джинсы и любимый свитер, но если на носу мероприятие – надену классический костюм и рубашку с расстегнутым воротом
В той, которая сейчас в тренде! Ищу модные вещи в шоурумах из инстаграма или в массмаркете
У меня целая коллекция футболок с названиями групп и потертые мартинсы
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (3/0)
Друзья предлагают встретиться после работы. Куда пойдете?
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (4/0)
Куда бы ты хотел отправиться в отпуск?
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (5/0)
Что ты обычно заказываешь в кафе?
Фото © pixabay
Суши и салат цезарь
Харчо и жаркое
Сочный бургер и картошку фри
Стейк с кровью и пинту пива
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (6/0)
Впереди долгожданные выходные, чем займешься?
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (7/0)
На какие фильмы ты обычно ходишь в кино?
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (8/0)
Чем занимаешься в свободное время?
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (9/0)
Какое животное ты бы себе завел?
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (10/0)
А когда ты обычно слушаешь музыку?
Тяжелый рок
Ты не размениваешься по мелочам и не обращаешь внимания на мнение большинства. Если ты что-то решил, то ничто не сможет сбить тебя с выбранного пути. Может, ты и выглядишь суровым, но близкие знают, что на тебя можно положиться.
Модная попса
Ты в курсе всех актуальных трендов. Именно у тебя друзья узнают, куда сходить, что надеть и чем заняться. Ты дружелюбен и легко заводишь новые знакомства. Пусть твои увлечения непостоянны, зато с тобой не бывает скучно.
Шансон
Ты человек простой и ценишь комфорт. Верные товарищи, с которыми ты прошел сквозь огонь и воду, и семья – главное для тебя. Ты никогда не откажешь в просьбе о помощи и с радостью откликнешься на предложение культурно отдохнуть.
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