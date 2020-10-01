Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? 10 вопросов | Пройден 4 раза 1 октября – Международный день музыки. Пройди тест РИАМО и узнай, на какой музыкальный жанр ты похож. Начать тест

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (1/0) Кем ты хотел стать в детстве? Фото © Певцом или актером – хотелось быть всегда в центре внимания Врачом или водителем-дальнобойщиком Профессиональным спортсменом, чтобы играть в высшей лиге Пожарным, спасателем или укротителем тигров. Опасность – это моя стихия!

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (2/0) В какой одежде тебе комфортнее всего? Фото Анастасия Осипова © РИАМО Чаще всего на мне крутые кроссовки и худи оверсайз Как правило, обычные джинсы и любимый свитер, но если на носу мероприятие – надену классический костюм и рубашку с расстегнутым воротом В той, которая сейчас в тренде! Ищу модные вещи в шоурумах из инстаграма или в массмаркете У меня целая коллекция футболок с названиями групп и потертые мартинсы

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (3/0) Друзья предлагают встретиться после работы. Куда пойдете? Фото © В караоке возле дома – мы там постоянные гости В новую веганскую кафешку на Мясницкой Устроим шумную вписку у кого-нибудь на квартире Захватим гитару, пару бутылок горячительного и в ближайший парк

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (4/0) Куда бы ты хотел отправиться в отпуск? Фото © На Бали, конечно. Солнце, море, песок… Фотки будут отличные! Махну на черноморское побережье – в Геленджик или Анапу Поеду в Амстердам – там можно хорошенько расслабиться Отправлюсь в путешествие по России – по дороге заеду на парочку фестивалей

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (5/0) Что ты обычно заказываешь в кафе? Фото © pixabay Суши и салат цезарь Харчо и жаркое Сочный бургер и картошку фри Стейк с кровью и пинту пива

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (6/0) Впереди долгожданные выходные, чем займешься? Фото pxhere.com © Завалюсь в какой-нибудь бар или послушаю уличных музыкантов на Арбате Нет ничего лучше любимой дачи и баньки! Покатаюсь на машине по вечернему городу, а потом – к друзьям в кальянную Пойду танцевать в клуб – на этих выходных будет много крутых вечеринок

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (7/0) На какие фильмы ты обычно ходишь в кино? Фото © Не люблю новые фильмы – лучше пересмотреть старую добрую советскую классику Моя тема – андеграундное кино или напряженные триллеры Лучше крутых боевиков и комедий нет ничего Обычно выбираю ромкомы или популярные блокбастеры, о которых все говорят

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (8/0) Чем занимаешься в свободное время? Фото pixnio.com © Гуляю по ТЦ, смотрю сериалы Катаюсь на скейте и играю на PS Чиню машину в гараже, хожу в походы Хожу в качалку и на концерты

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (9/0) Какое животное ты бы себе завел? Фото © Тарантула или ящерицу Немецкую овчарку Мини-пига Волнистого попугайчика или канарейку

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка? (10/0) А когда ты обычно слушаешь музыку? Фото © Музыка – это жизнь! Я всегда в наушниках Как только сажусь в машину, сразу включаю любимый альбом На тусовках с друзьями – я обычно главный диджей Включаю что-нибудь на фоне, пока работаю или готовлю

Тяжелый рок Ты не размениваешься по мелочам и не обращаешь внимания на мнение большинства. Если ты что-то решил, то ничто не сможет сбить тебя с выбранного пути. Может, ты и выглядишь суровым, но близкие знают, что на тебя можно положиться. Фото Фото, wikipedia.org © Поделиться результатом

Модная попса Ты в курсе всех актуальных трендов. Именно у тебя друзья узнают, куда сходить, что надеть и чем заняться. Ты дружелюбен и легко заводишь новые знакомства. Пусть твои увлечения непостоянны, зато с тобой не бывает скучно. Фото Екатерина Лызлова © РИА Новости Поделиться результатом

Шансон Ты человек простой и ценишь комфорт. Верные товарищи, с которыми ты прошел сквозь огонь и воду, и семья – главное для тебя. Ты никогда не откажешь в просьбе о помощи и с радостью откликнешься на предложение культурно отдохнуть. Фото Евгений Одиноков © РИА Новости Поделиться результатом

Расслабленный рэп Ты самый стильный на районе и всегда готов вписаться в любую движуху. В твоей компании весело проводить время и даже не страшно вляпаться в неприятности, ведь договориться с кем угодно и решить конфликт мирно для тебя – раз плюнуть. Фото Фото, wikipedia.org © Поделиться результатом

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