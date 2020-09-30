РИАМО – 30 сен. В ноябре состоится премьера сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в одной из главных ролей, сериал расскажет о тайне гибели группы студентов, сообщает Газета.ru.

Первая сюжетная линия расскажет о восхождении студенческой группы, вторая повествует о расследовании трагедии ветераном КГБ.

«Герои советских фильмов 50-х-60-х, на которых мы ориентировались, — идеалисты и романтики. Их не волнует материальное, они живут мечтой о счастье для всех, о справедливости и правде», — сказал режиссер и продюсер Евгений Никишов.

Он добавил, что такое мировосприятие людей не может не влиять на то, как играют актеры.

Серии с расследованием сняты на пленку в цвете и стилизованы под нуарное кино, а восстановленное по дневникам путешествие студентов показано в черно-белой гамме.

Мировую премьеру сериала «Перевал Дятлова» представят в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля. Это произойдет после выхода «Перевала Дятлова» на ТНТ и PREMIER.