РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Жители и гости городского округа Мытищи смогут бесплатно посетить историко-художественный музей в рамках акции «Музейные выходные» 3 и 4 октября, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В День Московской области, 3 и 4 октября, министерство культуры Московской области проведет акцию «Музейные выходные».

«Мытищинский историко-художественный музей также примет участие в акции. 3 и 4 октября учреждение можно будет посетить с 10:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

В этот день участникам акции предоставляется право бесплатного разового посещения государственных и муниципальных музеев. Услуги по предоставлению экскурсионного обслуживания оказываются платно.