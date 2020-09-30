РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В городском округе Мытищи на базе военно-патриотического центра «Граница» создадут мобильный отряд «Школа безопасности», сообщается на сайте администрации горокруга.

Военно-патриотический центр «Граница» посетили представители Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» – председатель совета Московского областного регионального отделения движения Сергей Тетюхин, а также заместитель декана факультета безопасности жизнедеятельности Московского государственного областного университета, президент Московской областной ассоциации учителей основ безопасности жизнедеятельности Денис Ковалев.

«В ходе встречи ребятам рассказали, как формируется культура безопасности среди школьников, какие опасности подстерегают любого человека в жизни, почему так важно изучать ОБЖ и распространять эти знания. Во время разговора было принято решение о создании мобильного отряда «Школы безопасности» на базе военно-патриотического центра «Граница», - говорится в сообщении.

Движение, которому более 26 лет, занимается воспитанием культуры безопасности среди молодежи, а также патриотизма, высоконравственных качеств и формированием социально-успешных граждан страны. Движение насчитывает более 165 тысяч участников, ежегодно в мероприятиях «Школы безопасности» участвуют свыше 6 миллионов человек.

«Ребята из военно-патриотического центра «Граница» уже несколько лет подряд участвуют в соревнованиях и мероприятиях движения. Они не раз проходили муниципальные этапы и имеют знания в этом направлении. С 2016 года у движения появился новый способ взаимодействия с молодежью – создание мобильных отрядов «Школы безопасности», работа которых заключается в передаче знаний между школьниками», - добавляется в сообщении.

Ученики, которые прошли и освоили основной курс, способны обучить сверстников, взрослых, друзей и членов семьи, за счет чего выстраивается культура безопасности в обществе.