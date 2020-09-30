РИАМО - 30 сен. Жителям Москвы с хроническими заболеваниями упростили процесс оформления больничных листов, а пенсионерам старше 65 лет они оформляются автоматически, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для получения больничного надо оставить онлайн-заявку на сайте департамента здравоохранения. Ответ должен прийти в виде СМС», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Также он уточнил, что можно оставить заявку по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

С 28 сентября пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим из-за роста новых случаев коронавируса в Москве. Эта мера действует до 28 октября.

За последние сутки в столице выявили 2308 новых случаев инфицирования Covid-19, за все время пандемии в городе подтвердили заболевание у 292 601 человека.

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Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 230 человек.