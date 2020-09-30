РИАМО - 30 сен. Школьный портал Московской области запустил мобильное приложение для учителей «Журнал Школьный портал», с помощью которого можно вести учет успеваемости и посещаемости учащихся, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Сервис предоставляет учителям-предметникам доступ к основным функциям системы «Школьный портал». Приложение доступно для скачивания как пользователям IOS, так и Android.​

«В нем можно выбирать образовательную организацию для работы с журналами, если педагог преподает в нескольких школах, оперативно вносить и редактировать оценки, отметки о присутствии и домашние задания, просматривать расписание, отмечать проведенные занятия, добавлять темы уроков», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что учителя очень ждали это приложение. Для удобства использования предусмотрена возможность офлайн-работы с оценками, темами уроков и текстами домашних заданий без подключения к интернету.

«Важным пунктом также было наличие в мобильном журнале ссылок на наиболее популярные отчеты, которые педагоги строят чаще всего. Мы учли и это пожелание», – отметила министр.