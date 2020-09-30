РИАМО - 30 сен. Школьный портал Московской области запустил мобильное приложение для учителей «Журнал Школьный портал», с помощью которого можно вести учет успеваемости и посещаемости учащихся, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
Сервис предоставляет учителям-предметникам доступ к основным функциям системы «Школьный портал». Приложение доступно для скачивания как пользователям IOS, так и Android.
Она подчеркнула, что учителя очень ждали это приложение. Для удобства использования предусмотрена возможность офлайн-работы с оценками, темами уроков и текстами домашних заданий без подключения к интернету.
«Важным пунктом также было наличие в мобильном журнале ссылок на наиболее популярные отчеты, которые педагоги строят чаще всего. Мы учли и это пожелание», – отметила министр.
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