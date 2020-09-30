РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. Музей Военно-воздушных сил в поселке Монино городского округа Щелково вошел в топ-5 мест, пользующихся популярностью у иностранцев, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас в музее находится более 180 единиц летательной техники. В экспозиции есть личные вещи знаменитых летчиков и более 2,5 тысячи образцов вооружения. Ежегодно музей посещает более 250 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Также в топ-5 входит Звездный городок, Троице-Сергиева Лавра, Коломенский кремль и Новоиерусалимский мужской монастырь.

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